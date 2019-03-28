此内容发布于2019年3月29日 上午12:05

（法新社华盛顿28日电） 角逐2020年美国总统大位的民主党籍印第安纳州南本德市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）年仅37岁，毕业于哈佛大学，曾在阿富汗服役，还会说7种外语。

布塔朱吉目标成为美国历来最年轻和第一位公开出柜的同性恋总统，原本胜选机会不大，但24日公布的民调显示他的支持率明显增加。

艾默生民调（Emerson Polling）显示，布塔朱吉在爱阿华州的支持率从1%激升到11%，位居第3，仅次于前副总统拜登（Joe Biden）和参议员桑德斯（Bernie Sanders），排在其后的有较为知名的参选人，像是参议员贺锦丽（Kamala Harris）和华伦（Elizabeth Warren）。

布塔朱吉表态有意挑战川普的总统大位时，他的家乡南本德（South Bend）以外认识这个民主党新面孔的人少之又少，会念他名字的人更微乎其微。

他尚未正式宣布参选，但人气一夕之间飙升，现在成了有望争取民主党总统提名的人选。

他在冷静和自信、问题解决能力和知性企图心之间取得平衡，为自己开辟道路，在爱阿华州和南卡罗来纳州等提前投票的州造势时，留下令人深刻的印象。布塔朱吉旋风迅速席卷美国各地。

爱阿华州民主党前主席德沃尔斯基（Sue Dvorsky）告诉法新社：「这一切是真实的，不是昙花一现。」她特别提到布塔朱吉担任市长的成就，还有他议题讨论巧妙得宜。

她也说，布塔朱吉和川普在年龄、政府工作经验、服役经验、竞选风格和「求知欲」等多种方面都截然不同。

布塔朱吉在一个场合中曾表示：「我比现任总统有更多为政府工作的年资…从军经验比老布希（George H. W. Bush）就任以来任何一位白宫主人更丰富。」

「我知道在这场对话中，我只是个年轻人，但我的经验让我够格在谈判桌上占有一席之地。」

根据竞选顾问史密斯（Lis Smith），布塔朱吉会说挪威语、法语、西班牙语、义大利语、马尔他语、达利语和阿拉伯语7种外语。他因为母亲是语言学家，从小耳濡目染，而父亲是马尔他移民。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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