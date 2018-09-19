下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月19日 上午10:05 最后更新 - 2018年9月19日 -10:05

（法新社柏林19日电） 德国梅克尔政府达成一项妥协方案，缓和联合政府内部因国内情治机构联邦宪法保护局（BfV）局长马森争议所引发的激烈争执，却在今天招致舆论和在野阵营广泛抨击。

现年55岁的马森（Hans-Georg Maassen）发表争议性谈话，质疑上月震惊德东城市肯尼茨（Chemnitz）的极右派种族主义暴民，是否真的暴力「猎捕」有外国人长相的民众后，梅克尔（Angela Merkel）和另外两个执政伙伴政党党魁昨天决定，撤换马森。

不过3位领袖达成掩盖联合政府裂痕的协议中，同意马森无须退休，而是转任位阶和薪水都更上一层楼、但较不受外界瞩目的内政部次长一职。

深具影响力的德国明镜周刊网站（Spiegel Online ）发表评论指出：「政府获救，（对政府的）信心却毁了。」德国销量最高的日报「画报」（Bild）则批评，这场柏林权力游戏是「正常人再也无法理解的那种政治」。

不只绿党（Greens）、自由民主党（Free Democrats）和左派党（Die Linke）等在野党的类似抨击声浪，如排山倒海而来；连带头谴责马森的中间偏左执政联盟伙伴社会民主党（SPD），也出言批评。

Neuer Inhalt Horizontal Line