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此内容发布于2018年6月1日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月1日 -07:35

（法新社马德里1日电） 将出任西班牙总理的社会劳工党党魁桑杰士，前两届国会选举都遭受挫败，还曾因败选辞去党魁职务。去年受到党内活跃人士拥护，回锅重掌这个主要反对党，惊人东山再起。

桑杰士1972年出生于马德里，在富有家庭长大，父亲是企业家，母亲是公务员。

他在马德里求学，之后取得比利时布鲁塞尔自由大学（ULB）政治经济学硕士学位。他一直热中政治。

桑杰士2004年至2009年担任马德里反对党市议员，在萨巴德洛（Jose Luis Rodriguez Zapatero）执政期间进入国会，直到2011年，人民党赢得国会绝对多数，社会劳工党交出政权，他才离开国会。

他2013年在一名国会议员辞职后重返众议院，接着被推选为社会劳工党党魁。他于2015年国会大选得票仅次于拉荷义，曾试图与公民党（Ciudadanos）合组政府，但没有成功。

2016年6月重新举行大选，社会劳工党开出自独裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年过世，西班牙转型为民主政体后最惨的结果。社会劳工党认为桑杰士应为败选负责，他因而下台。

然而，2017年5月，在社会劳工党内活跃人士拥护下，他再度当选党魁。

法新社报导，社会劳工党在众议院仅拥有84席位，桑杰士被迫与我们可以党（Podemos）、加泰隆尼亚分离派及巴斯克民族党达成协议，合力推翻拉荷义。

不过这个多数组合将十分不稳定，可能缩短桑杰士出任总理的时间。

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