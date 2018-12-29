二战曾救上百名犹太童 法国英雄108岁离世

（法新社巴黎29日电） 法国曾在二次大战期间拯救至少350名犹太孩童的英雄洛杰（Georges Loinger）在巴黎辞世，享嵩寿108岁。

法国的犹太大屠杀基金会（Holocaust Memorial Foundation）官网表示，洛杰于昨天离世，并形容他是「了不起的人」。

法新社报导，洛杰出生于1910年，1940年在法国军队服役时，遭德军俘虏并送往德国战俘营，不过因为他的一头金发和湛蓝眼眸，加上本身运动背景练得很壮，没人察觉他是犹太人。

他成功逃脱德国战俘迎后加入「儿童救助协会」（OSE），1943年4月至1944年6月间，他与其他救援人员靠着法国-瑞士边界看管松散的漏洞下，将数百名无依无靠的孩童送往瑞士，这些孩童父母要不双亡，要不双双被送进德国纳粹集中营。

洛杰靠着体育专长和满脑鬼点子，一个人即至少救出350童。

洛杰曾在访问中告诉犹太杂志「石碑」（Tablet），他当年在距离日内瓦不远的边界训练孩子们跑去捡他丢出去的球，「我朝瑞士边界丢球，丢个100公尺远，并告诉孩子们去捡，他们一边追就一边过了边界」。

除了丢球游戏，他也用计将孩童打扮成送葬者，把他们带往距离边界不远的墓地，并在掘墓工人携带的梯子帮助下，一个个爬过围墙并逃到几英尺外的瑞士。

洛杰英勇行为让他获颁反抗勋章（Resistance Medal）、军功十字勋章（Military Cross）及荣誉军团勋章（Legion of Honour）。

在二战期间，约7万5000名犹太人被驱逐出纳粹德国占领下的法国，其中许多是儿童，几乎全数命丧在奥斯威辛（Auschwitz）集中营或他处。

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