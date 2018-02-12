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此内容发布于2018年2月12日 下午10:35 最后更新 - 2018年2月12日 -22:35

（法新伦敦12日电） 英国伦敦城市机场（London City Airport）跑道附近昨天发现一枚二战时期未爆弹，机场紧急关闭，移除作业更影响数万旅客及居民。

这枚德国的未爆弹重500公斤，昨天早上在机场跑道附近乔治五世码头（King George V Dock）施工期间被人发现。

随后机场关闭，并有两个相连区域列入管制，警方的拆弹专家和皇家海军协力移除这枚未爆弹。

机场关闭影响多达1万6000名旅客，他们原定在这座伦敦第5大机场搭机，不过部分航空公司已将他们的航班转到伦敦其他机场。

未爆弹拆除作业起先撤离多达500名居民，昨晚已允许他们回到住处。但稍后运送这枚弹身长约1.5公尺的未爆弹时，其他地区居民也遭疏散。

拆除作业受潮汐影响，当局昨晚等到近午夜时，才沿着泰晤士河，将未爆弹送到安全的地方处理。

伦敦城市机场执行长辛克雷（Robert Sinclair）宣布，未爆弹从码头移除后，明天将恢复航班。

辛克雷午夜发布声明说：「禁区管制已经解除，明天将开放并恢复正常作业。」

他又说：「不论您原定昨天搭机、或从住家遭疏散，还是因码头区轻轨（DLR）关闭而受到影响，都很感谢您的耐心和谅解。」（译者：梁元龄/核稿：刘淑琴）

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