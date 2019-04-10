（法新社华盛顿9日电） 第二次世界大战期间，驾驶B-25轰炸机的杜立德空袭队，执行机密轰炸任务震慑日本，大大提振美国民心士气，而全队仅存的前美军飞官柯尔中校今天与世长辞，享嵩寿103岁。

美国空军参谋长古德芬（David L. Goldfein）发推文表示：「柯尔中校（Dick Cole）已卸下属世的羁绊，并与杜立德空袭队（Doolittle Raiders）的战友们团聚了。」

古德芬说：「我们向柯尔家属表达无尽的感激与哀悼之意，我们将自豪地承接柯尔与他的战友托付给我们的不朽遗志。」

他的推特贴文另附带一张柯尔与杜立德空袭队同僚穿着飞行员夹克的合照，照片中的柯尔双唇紧闭系领带，左手大拇指勾着裤子侧边的口袋。

据美国媒体报导，杜立德空袭队共有80位飞官，而高龄103岁于德州辞世的柯尔，则是仅存的最后一人。

柯尔是杜立德空袭队指挥官杜立德（James Doolittle）中校的副驾驶。杜立德领导的杜立德空袭队共有16架B-25轰炸机，每架机组员5人。

1942年4月18日，也就日本偷袭珍珠港4个月后，杜立德空袭队的轰炸机自美军航空母舰「大黄蜂号」（USS Hornet CV-8）甲板起飞，当时大黄蜂号航行至距离日本数百公里的位置。

美国空军国家博物馆（National Museum ofthe United States Air Force）的官网指出：「此前中型轰炸机从未由航舰起飞，杜立德空袭队轰炸储油设备、工业区与军事设施。」

馆方说：「虽然这精彩的出击造成程度轻微的损害，却震慑日本民众，面上无光的日本领导人承诺，日本国土不会再受到攻击。」而轰炸东京的消息，提振先前因日本攻无不克战无不胜，而跌落至深渊的美国民心士气。

2014年5月美国前总统欧巴马曾签署一道颁赠国会金质奖章（Congressional Gold Medal）的法令，表扬杜立德空袭队的80名队员。国会金质奖章是美国国会颁赠给美国公民的最高荣誉。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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