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此内容发布于2018年7月10日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月10日 -00:20

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普宣布暂停美韩联合军演，并以军演耗资甚钜为他争议性的宣布找理由。但五角大厦今天却表示，大规模的乙支自由卫士（UFG）联合军演，仅需花费1400万美元。

法新社报导，美国与南韩的乙支自由卫士联合军演原订8月登场，但川普上月在新加坡与北韩领导人金正恩举行历史性峰会后，军演已被搁置。

川普为解决北韩核武问题与金正恩会面，当时他在会后说：「我们将停止军事演习，这会省下一笔钜款。除非日后协商的发展不如我们所预期，才会恢复。」他随后在推特（Twitter）写道，这项决定替美国「省下一大笔钱」。

约1400万美元的演习经费虽非小数目，但在美国国防部7000亿美元预算中，只不过是九牛一毛。

公开金额数的五角大厦发言人曼宁上校（Rob Manning），并未说明金额数字是如何算出。

美军约有2万8500人驻军南韩，且定期在当地与南韩部队演训。乙支自由卫士演习通常会动用1万7500名美军参与，时间为期2周，演习会根据一项电脑兵推来进行。平壤视这个演习是挑衅的侵略行为。

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