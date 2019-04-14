此内容发布于2019年4月14日 上午2:50

（法新社雪梨14日电） 维基解密（WikiLeaks）网站澳洲籍创办人亚桑杰11日遭英国警方逮捕，其父希普顿今天表示，儿子狼狈被捕让他十分震惊，呼吁澳洲引渡亚桑杰回国。

亚桑杰（Julian Assange）2012年进入伦敦厄瓜多大使馆寻求庇护，据说之后年年耶诞，希普顿（John Shipton）都会前往探视。

2013年亚桑杰为角逐澳洲参议院席次成立维基解密党（Wikileaks Party），希普顿担任党的执行长。

希普顿告诉「周日前锋太阳报」（Sunday Herald Sun）：「外交部和总理应用细腻的方式做点事。」

「事情简简单单就能皆大欢喜地解决。一位参议员和一位外交部高阶官员最近的会面，有谈到引渡朱利安（亚桑杰）回澳洲事宜。」

亚桑杰违反保释规定，加上大量外泄官方文件遭美国要求引渡，11日在伦敦被捕。希普顿表示，亚桑杰狼狈被捕让他相当震惊。

「我看到他被拖下阶梯，被条子（警察）拖下来，他看起来不好。我74岁了，脸色都比47岁的他好。真的很让人震惊。」

「月复一月，他就像被严密监控的囚犯，甚至连去厕所都不行，一举一动都被摄影机监视。」

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）12日表示，亚桑杰不会享有坎培拉「特殊待遇」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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