此内容发布于2019年3月20日 上午8:20

（法新社赫尔辛基20日综合外电报导）根据联合国今天公布的「全球幸福报告」，在全球156个国家和地区中，芬兰蝉联最幸福国家。台湾排名第25名，超越日本、南韩等国，在亚洲国家中仅次于阿拉伯联合大公国。

位于北欧的芬兰，全国人口550万人，以热爱森林、湖泊与三温暖而广为人知。在这项全球幸福报告中，芬兰连续第2年排名居冠。

这项研究使用调查数据，调查156个国家和地区的公民，询问他们的幸福感受，并且根据预期寿命、收入和社会支持等指标，加以评估。

其他北欧国家以及荷兰、瑞士、加拿大、纽西兰与奥地利，名列前10名。

除了在各项调查指标表现亮眼外，最幸福国家的社会通常都非常稳定，自2005年迄今的幸福感受程度变化不大。

台湾排名第25名，优于新加坡（34）、泰国（52）、南韩（54）、日本（58）、香港（76），中国（93），在亚洲国家中仅次于阿拉伯联合大公国（21）。

至于因脱欧而陷入政治动荡的英国，排名不降反升，由第19名上升至第15名。

于此同时，美国持续近年来排名下滑的态势，今年又滑落一个名次，跌至第19名。

这份报告的作者之一、萨克斯教授（Jeffrey Sachs）表示：「今年的这份报告提供发人深省的证据，凸显成瘾在美国造成相当大的不快乐与抑郁。」

最不幸福的国家是南苏丹，联合国日前指出这个国家因血腥内战造成40万人丧命后，60%的人口面临食物短缺。

其他因饱受冲突摧残的国家，像是叶门、阿富汗与中非共和国，也在排名中垫底。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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