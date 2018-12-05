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此内容发布于2018年12月5日 上午5:50 最后更新 - 2018年12月5日 -05:50

（法新社香港5日电） 投资人受到贸易至英国脱欧等问题构成的「完美风暴」轰炸，亚洲股市今天随美股崩跌全数走低，本周初始的乐观气氛尽失。

港股恒生指数跌1.62%，上证综合指数跌0.61%，日股日经指数跌0.53%。

新加坡股市富时海峡时报指数挫跌0.37%，澳洲S&P/ASX 200指数下挫0.78%，南韩Kospi指数下跌0.62%，台北股市下挫1.65%。

美国总统川普表示会花更多时间化解中美贸易纠纷，加上中国表示希望能推行全球两大经济体之间的协议，尽管起了安抚作用，但市场情绪仍属悲观。

金融市场对于川普和中国国家主席习近平达成的贸易战休兵共识，在相关细节不明及川普态度反覆下，充满着不确定性。

川普一开始赞扬贸易战休兵，但昨天话锋一转发推文警告：「记住，我可是关税人（Tariff Man）。」他还说：「哪个人或哪个国家掠夺我们的财富，我要让他们为此付出代价。」

但川普又发另一则推文说，他不排除延长90天的谈判期限。

中国商务部今天在官网表示：「（川习）会晤很成功，我们对落实有信心。」同时也表示：「中方将从落实已达成共识的具体事项做起，愈快愈好。」（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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