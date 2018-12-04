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此内容发布于2018年12月4日 上午3:35 最后更新 - 2018年12月4日 -03:35

（法新社香港4日电） 中国和美国最终是否能化解分歧的疑问，取代昨天中美贸易战休兵的亢奋感，亚洲股市今天跌多涨少。

昨天因为中美同意停战，加上俄罗斯和沙乌地阿拉伯同意延长限产协议，带动油价上涨，今天涨势延续。

美国总统川普和中国国家主席习近平试图化解分歧，上周末达成暂停互相加徵新关税90天协议，送给全球投资人亟需的一个耶诞节大礼。

然而外界担心，3个月宽限期不够让他们就重大议题敲定协议，尤其是保护智慧财产权。

澳洲国民银行（National Australia Bank）资深策略师卡崔尔（Rodrigo Catril）说：「美国和中国真的能在90天化解分歧吗？」

「最初的贸易战停火这种温暖的感觉要持续下去，似乎就需要更多进展的细节和迹象。」

因为获利了结和日圆走强，日经225指数下跌2.39%。澳洲S&P/ASX 200指数下挫1.01%，新加坡股市富时海峡时报指数挫跌0.72%，南韩Kospi指数下跌0.82%，台北股市下挫0.54%。

香港恒生指数则上涨0.29%，上证综指上扬0.42%，雅加达股市扬升0.56%。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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