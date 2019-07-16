此内容发布于2019年7月16日 上午10:35

（法新社旧金山15日电） 今天是电商巨擘亚马逊的会员日（Prime Day），值此业务量达高峰之际，亚马逊位于明尼苏达州的主要配送中心员工发动罢工，要求资方改善劳动条件，别把他们当成机器人。

亚马逊（Amazon）的员工在厂房外站岗，造成数辆卡车进出短暂受阻，他们并挥舞「我们是人，不是机器人」的标语。

参与罢工的穆罕默德（Safiyo Mohamed）发表声明说：「我们了解会员日对亚马逊是个很重要的日子，所以我们希望这次罢工将有助于公司高层了解，员工们多么期盼真正的变革，以鼓舞在亚马逊仓库里卖命的大伙儿。」

穆罕默德表示：「我们为亚马逊创造了可观的财富，但他们并未以我们应得的尊重与尊严相待。」

策画罢工的领袖并未透露参与的人数，他们耐着酷热围堵了大约一个小时，随后因下起倾盆大雨而缩短抗争的时间。

根据工运团体阿伍德中心（Awood Center）指出，这次罢工持续针对诸多诉求施压亚马逊，包括工作安全、职场机会平等，以及对于气候变迁等问题采取具体行动等。

多位政界人士力挺这次罢工，包括角逐民主党总统提名的加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）与佛蒙特州无党籍联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），他们藉着发推文表达支持。

桑德斯指出：「亚马逊勇气十足的员工发动罢工，反对他们仓库里的不合理工作条件，我和他们站在一起。要求这家由世界首富拥有的公司待员工以尊严与尊重，应该并不过份。」

这家美国网路零售业龙头展开为期两天的全球购物折扣特卖会，也就是所谓会员日之际，德国境内也有7处亚马逊据点的员工响应罢工，要求更好的薪资待遇。

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