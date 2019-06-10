此内容发布于2019年6月11日 上午1:20

（法新社伦敦11日电） 全球市场调查机构凯度今天发布2019年百大品牌报告，美国零售龙头亚马逊（Amazon）超越科技公司苹果（Apple）和谷歌（Google），成为全球品牌价值最高的企业。

英国广告公司WPP集团旗下的全球市场调查机构凯度（Kantar），在2019年百大品牌（2019 100 Top BrandZ）报告指出，亚马逊的品牌价值飙升52%，来到3150亿美元（约新台币9兆9000亿元）。

排行老三的亚马逊跃升至第1，挤下原本名列首位的谷歌，苹果则保持位居第2，谷歌沦为第3。

凯度在新闻稿中提到，这家位于西雅图、由贝佐斯（Jeff Bezos）在1994年于自家车库创立的零售巨头亚马逊，利用关键收购策略、卓越的客户服务和颠覆性的商业操作模式，建立名列榜首的成就。

凯度表示：「亚马逊明智的并购手段为它带来新的收入来源，卓越的客户服务以及提供多样化产品服务的生态系统，维持领先竞争对手的能力，让亚马逊不断加速品牌价值的成长。」

全球品牌价值前10名的企业几乎由美国公司包办。1到10名依序为亚马逊（3150亿美元）、苹果（3095亿美元）、谷歌（3090亿美元）、微软（2510亿美元）、Visa公司（1780亿美元）、脸书（1590亿美元）、阿里巴巴（1312亿美元）、腾讯（1309亿美元）、麦当劳（1303亿美元）和AT&T（1083亿美元）。

百大品牌中有23个亚洲品牌，其中15个来自中国，代表亚州市场的重要性日益渐增。

这些名列前茅的品牌采用「颠覆性」的商业模式，击败科技、金融和零售领域的传统竞争对手。

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