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此内容发布于2018年6月24日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月24日 -00:35

（法新奥克兰24日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天带着出生3天的女儿出院，还说期望未来民选领袖生产不再是新鲜事。

阿尔登21日产下一女，引发全球关注，今天是她生产完后首度公开发言。37岁的她怀里抱着女儿对记者说，她和伴侣盖佛德（Clarke Gayford）选择替爱女取名妮薇．泰亚露哈．阿尔登．盖佛德（Neve Te Aroha Ardern Gayford）。

阿尔登说，「妮薇」有「明亮、灿烂和白雪」的意思，「我们喜欢这个名字，我们一看见她，就觉得她和这名字很般配」。而「泰亚露哈」在纽西兰当地毛利语中意指「爱」。

阿尔登说，纽西兰民众和全球各地的祝福让她受宠若惊。包括英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）、萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利和萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Meghan）都向她贺喜。

她说：「我们想（为全纽西兰人民给予的支持）说声谢谢，我们状况非常好。睡得不多，但超级好。」

阿尔登是全球仅第2位在职期间生产的领导人，上一位是前巴基斯坦总理碧娜芝・布托（Benazir Bhutto。阿尔登表示，希望在未来，这类经验将不再是件非比寻常的事。

「这些事、这个时刻…现在很新奇…但希望有朝一日它将不再是新鲜事。」

阿尔登说：「且但愿有朝一日大家都能接受一点，即不只女人有所选择，男人也可以。」她指的是自己的伴侣盖佛德。40岁的盖佛德是电视台人员，阿尔登6周产假结束、重返总理岗位后，盖佛德将在家当个全职爸爸。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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