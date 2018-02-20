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此内容发布于2018年2月21日 上午12:50 最后更新 - 2018年2月21日 -00:50

（法新社洛杉矶20日电） 美国网球女将小威廉丝（Serena Williams）透露，去年9月生下第一胎后状况不佳，肺栓塞让她差点丧命，至今依然活在恐惧之中。

小威廉丝在今天投书美国有线电视新闻网（CNN）的社论中，诉说她产下女儿后肺栓塞所造成的濒死经验。

小威写道：「我产下女儿后差点丧命。」

坐拥23座大满贯赛女单金杯的小威说，她的心跳在子宫收缩期间剧烈下降，必须紧急剖腹生产。手术相当顺利，还没来得及反应过来，宝宝就已经在怀里了。

「但生产24小时后，有6天充满了不确定。」

小威说，紧急剖腹生产后隔天，她觉得喘不过气来，院方因此进行电脑断层扫描，并让她接上点滴。但血栓问题使得小威开始咳嗽，导致剖腹伤口裂开。

小威说：「医生再次进行手术，在我的下腹发现大型血肿，接着我回到手术室动手术，避免血栓移动到肺部。」

「在我终于回到家人怀抱后，我在床上躺了整整6周。」

法新社报导，这并不是36岁的小威第一次因血栓而与死神搏斗。2011年小威在慕尼黑一间餐厅被碎玻璃割伤脚，导致肺栓塞，住院治疗近12个月。

她说：「因为我的病史，我一直活在这状况的恐惧之中。」

小威今天也赞赏医护人员，说：「如果不是他们的专业照护，我今天不会在这里。」她没有在社论中公布人员姓名。（译者：周莉芳/核稿：陈昱婷）

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