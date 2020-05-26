此内容发布于2020年5月26日 下午11:35

（法新社东京27日电） 日本动画制作公司「京都动画」工作室去年遭人纵火，造成36人罹难。媒体报导，警方今天正式宣布逮捕42岁的嫌疑人青叶真司。

日本放送协会（NHK）等媒体引述警方说法报导，青叶真司据称纵火焚烧「京都动画」工作室，在案发10个月后被捕。

青叶真司去年案发后不久就被警方拘留，他被发现时，身上有严重烧伤，被送往医院救治，据称数周期间都不省人事。

据报导，他在动画工作室周围倾倒可燃液体并点火之前，曾说「去死」。这场火灾除了夺走工作室内36人性命，还造成数十人受伤。

目前还不清楚青叶真司涉嫌犯案的动机，但据报他已坦承纵火。部分报导曾提到青叶真司控诉京都动画工作室剽窃他的作品。

警方在案发后过了一段时间才正式逮捕青叶真司，他的病情一直很严重；根据NHK消息，他正在康复，警方已在负责此案的警局备妥医疗设施。

这起针对京都动画工作室犯下的骇人听闻纵火案，是日本数十年来死亡人数最多的暴力犯罪案件，案发后震惊全国。

许多罹难者很年轻，其中一名女子仅21岁。京都动画工作室社长八田英明当时说：「这些人肩负了日本动画产业。真令人心碎，日本失去了瑰宝。」

京都动画工作室被粉丝昵称为「京阿尼」（KyoAni），在日本国内外都享有盛名，参与制作过的作品包括「凉宫春日的忧郁」、「K-ON！轻音部」等。

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