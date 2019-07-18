此内容发布于2019年7月19日 上午1:05

（法新社京都18日电） 日本动画制作公司「京都动画」昨天遭人纵火，酿33死35伤惨剧。今天有更多当时火海现场的细节浮现，包括人们为逃生而从3楼跳下，以及其他人被困在楼梯间无法逃出。

目击者描述，一名男子闯入位于京都的这间动画工作室，并点燃所携带的易燃液体后，火势一发不可收拾，宛若「地狱火海」。

专家与消防人员表示，火势几乎是失控性地瞬间就吞噬整栋建筑，让里面的人几无逃生机会。

逾半的19名死者被发现倒卧在通往楼顶的楼梯上，且楼顶门是紧闭状态。

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