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此内容发布于2018年6月6日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月6日 -08:20

（法新社马尼拉6日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前访问南韩时，公然在讲台上嘴对嘴亲吻女菲侨，遭外界谴责是贬抑女性，他今天驳斥这种说法，表示他和那名女子都「乐在其中」。

现年73岁、已当祖父的杜特蒂3日在首尔（Seoul）发表演说时，以免费赠书交换女听众亲吻。

杜特蒂将嫁给金姓南韩人的女菲侨Bea Kim叫上台后，他伸手指了指自己的嘴唇。

女菲侨起初有点犹豫，表示自己已婚。但杜特蒂随后凑过来亲吻她的嘴，她并未提出抗议。这时以菲侨居多的台下观众欢呼尖叫，显然赞同杜特蒂的作法。

杜特蒂从南韩返抵马尼拉（Manila）时，对在场媒体表示：「我们都乐在其中。这是为了娱乐大家，大家都很喜欢。」

「我如果心怀不轨，就不会在大庭广众下这么做。」

杜特蒂甚至表示，若谴责声浪越来越高，他愿为此事下台。

「如果所有女性连署要我辞职，我想我会下台。」

杜特蒂亲吻女菲侨风波爆发后，相关影片在社群媒体上疯传，女权团体和在野党国会议员指控杜特蒂滥用职权和贬抑女性。

被吻的女菲侨事后接受菲律宾国营媒体采访时表示，杜特蒂此举「并无不良企图」。不过反对杜特蒂的人士声称，杜特蒂使女菲侨感受到压力。（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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