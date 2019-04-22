此内容发布于2019年4月22日 下午11:20

（法新社纽约22日电） 美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）对2016年美国总统大选是否遭俄罗斯干预的「通俄门」调查结果18日出炉后，平装书版本登上亚马逊美国热销排行榜冠亚军及第5名。

登上榜首的报告由出版商史克利布纳（Scribner）与亚马逊公司（Amazon.com Inc.）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）旗下「华盛顿邮报」（WP）合作发行，共736页，包括华邮记者赫德曼（Rosalind Helderman）与札波托斯基（Matt Zapotosky）撰写的序及评论。

史克利布纳所属的赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）发言人说，已印35万本，但拒绝透露预购数字。

赛门舒斯特有声书部门表示，有声书版本已开始贩售，并由4名华邮记者及另12名叙述者朗读，他们自报告公开后便同时展开录制。

排行第2及第5名的版本分别由天马（Skyhorse）及梅维尔出版社（Melville House）发行。天马未立即回应置评要求；梅维尔则表示已印制20万本。上述3种版本预定4月30日发行。

穆勒报告证实俄国特工曾试图干预2016年大选，以助川普击败民主党候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），手法包括骇入民主党阵营的电子信箱。然而这场历时22个月的调查，未发现川普阵营与俄罗斯势力共谋以利他选情的刑事犯罪证据。

报告也说，川普在通俄门调查期间，不断试图妨碍穆勒工作，但穆勒没有指出川普是否因而犯下妨害司法罪。

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