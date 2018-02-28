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此内容发布于2018年2月28日 上午5:50 最后更新 - 2018年2月28日 -05:50

（法新社新加坡28日电） 人工智慧技术发展越来越火热。中国电子商务巨擘阿里巴巴集团与新加坡南洋理工大学今天携手成立人工智慧研究中心。

这是阿里巴巴在中国境外设立的第一个联合研究中心，目的是要在老人照护和城��运输等领域发展尖端人工智慧技术。

联合新闻稿指出，这个中心已有来自双方的50名研究人员，初期将进行为期5年的人工智慧技术研发。

阿里巴巴集团首席技术官（技术长）张建锋（Jeff Zhang）指出，在新加坡的这项投资是去年成立的阿里巴巴达摩院（DAMO Academy）致力投入研发的一环。

阿里巴巴―新加坡南洋理工大学联合研究院（Alibaba-NTU Singapore Joint Research Institute）将聚焦应用于协助老人照护的技术，包括发展居家陪伴机器人和协助侦测问题的感测器。

南洋理工大学校长苏雷什（Subra Suresh）说：「运用人工智慧技术，我们可以解决诸如人口老化等与社会相关的基本挑战。」

城��国家新加坡有560万人，人口迅速老化已造成劳力短缺等问题。

谷歌、微软、亚马逊等公司竞相投入研发人工智慧的新软体和技术，这个领域的顶尖企业竞争激烈。（译者：何宏儒/核稿：刘学源）

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