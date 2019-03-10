此内容发布于2019年3月10日 上午3:50

（法新社华盛顿10日综合外电报导）瑞士去年11月举行选举时，小名Tobi的文字生成「机器人」大展身手，为媒体巨擘Tamedia生产将近4万篇有关选举结果的新闻，而且只花了5分钟。

人工智慧软体问世近10年来，新闻机构愈来愈广泛使用这种程式来生产新闻、个人化配送新闻，而在某些案例中还会帮助筛选数据找出重要新闻。

根据上个月在迈阿密举行的演算＋新闻（Computation + Journalism）会议上的文件，Tobi为Tamedia撰写瑞士2222个市政当局的开票结果新闻，并且使用法文与德文。

「华盛顿邮报」（WP）也使用类似的自动化程式Heliograf，这让华邮自2014年起能够处理约500场选举以及运动及商业的新闻。

为新闻业追踪消费趋势及商业模型的俄勒冈大学教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）表示：「我们见到全球各地的新闻编辑部更能接受人工智慧的潜力，或者是说机器人新闻（robo-journalism）。」

他说：「这些系统既快速又准确，可以支援较小规模的新闻编辑部与面临时间压力的记者。」

新闻机构表示，这些机器人并非要取代人类记者或编辑，而是让他们能从报导运动赛事结果及企业利润等单调乏味的任务解放。

华邮的策略计画主任吉伯特（Jeremy Gilbert）,表示，Heliograf是开发来帮助报纸编辑团队的工具。他告诉法新社∶「华邮拥有了不起的记者与编辑团队，我们并不想取代他们。」

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