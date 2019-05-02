此内容发布于2019年5月2日 上午3:50

（法新社香港2日综合外电报导）国际组织人权观察最新报告指出，中国使用一款用来大规模监控的行动应用软体，把新疆穆斯林「完全合法」行为贴上可疑行径标签，不但搜集个资，还追踪调查，甚至予以拘留。

人权观察（Human Rights Watch）先前曾披露新疆当局使用名为「一体化联合作战平台」（Integrated Joint Operations Platform，IJOP）的大规模监控系统，从各种来源搜集资讯，譬如脸部辨识摄影机、网路封包监听软体、警方检查哨、银行纪录和家庭访问等。

人权观察的最新研究报告「中国的镇压演算法」（China's Algorithms of Repression），找来柏林的资安公司合作，分析一款和IJOP连结的应用软体app，结果发现这套系统锁定某些特定行为。

人权观察发现，新疆当局密切监控36种行为，当中包括不和邻居打交道、经常不从前门进出、不使用智慧型手机、「热心」捐钱给清真寺，或者用电量异常人士。

倘若有人换手机新号码，或出国超过30天还没回国，这款app会指示官员调查和他们有关联的人士。

人权观察资深中国研究员王松莲说：「我们的研究首次显示，新疆警方非法搜集民众完全合法行为的资讯，用来对付他们。」

「中国政府对新疆民众日常生活各层面进行监控，挑出他们认为可疑的行径，加以额外监控。」

人权观察取得这款app，找来资安公司Cure 53利用逆向工程拆解并研究这款软体的设计和数据，以及检视原始码。

除了搜集个资，这款软体也方便官员检举民众、车辆，以及任何他们认为可疑的活动，发送「调查任务」，要求警方追踪。

官员也被要求调查民众是否使用51种被认为可疑的网路工具，其中包括海外盛行的外国通讯app，像是WhatsApp、Line和Telegram。

报告提到，有些人表示，他们或他们的家人在当局检查时，被发现手机上安装WhatsApp或虚拟私人网路（VPN）而遭拘留。

人权观察表示，研究发现IJOP系统透过监控手机定位资讯、身分证、车辆、用电量和加油站使用等，追踪新疆境内每一个人的资料。

人权观察表示，IJOP应用程式由河北远东通信系统工程公司研发，这家公司在app研发期间属于国营科技巨擘中国电子科技集团全资拥有。

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