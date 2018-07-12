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此内容发布于2018年7月12日 上午4:35 最后更新 - 2018年7月12日 -04:35

（法新社华盛顿12日电） 泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）昨天表示，尼加拉瓜当局镇压反政府抗议活动4个月来，造成的已知死亡人数增加至264人。

委员会主席阿布拉（Paulo Abrao）向记者表示：「根据泛美人权委员会记录，从尼加拉瓜政府开始对社会抗议活动进行镇压至今，已有264人死亡，逾1800人受伤。」

他在美洲国家组织（Organization of American States）的会议上，谈论关于尼加拉瓜饱受暴力蹂躏的情况，示威者要求总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）下台。泛美人权委员会隶属于美洲国家组织。

泛美人权委员会先前表示死亡人数为212人，但当地组织最近估计死亡人数约为250人。

具影响力的天主教教会一直在奥蒂嘉政府和反对者之间进行调解，以终结这场动乱，但这个过程因持续不断的暴力事件而陷入困境。

最新一次爆发的冲突中，亲政府暴民在尼加拉瓜西南部马沙雅（Masaya）的反对者堡垒附近发动袭击，造成一个周末内至少14人死亡。

反对者计划在今天开始，发动一场反政府抗议活动和大规模罢工，以增加奥蒂嘉的压力。（实习编译：黄于珊/核稿：徐崇哲）

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