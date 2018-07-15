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此内容发布于2018年7月15日 下午6:35 最后更新 - 2018年7月15日 -18:35

（法新社马纳瓜15日电） 人权组织表示，尼加拉瓜警方和亲政府的部队今天针对南部马沙雅市（Masaya）进行镇压，造成至少10人丧生以及大约20人受伤。

尼加拉瓜人权保护协会（ANPDH）会长雷瓦（Alvaro Leiva）表示，死亡的10人中，包括6名平民━其中2人是儿童━以及4名警察。

他表示，这是初步的报告，死者姓名和年龄仍在调查中。

雷瓦已紧急致电主教会联盟（Episcopal Conference）主教、联合国人权事务高级专员以及泛美人权委员会（IACHR）求援。

泛美人权委员会会长阿布朗（Paulo Abrao）发推文说，他已知晓「马沙雅的暴力镇压事件」。

他指出，尼加拉瓜政府似乎不理会与反对派对话。

为了因应社会安全经费短缺，尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）4月提出改革方案削减年金福利，尼国从此陷入动荡。提案后来虽已撤回，但引爆示威抗议风潮导致死伤，企业和劳工也纷纷发起罢工和罢市行动并封锁道路交通，要求奥蒂嘉下台。

尼加拉瓜人权中心（CENIDH）表示，动乱迄今已造成超过270人丧生，其中多数是平民。（译者：严思祺）

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