此内容发布于2019年5月28日 上午4:35

（法新社纽约27日电） 热心捍卫政治异议人士与言论自由的美国出版商柏恩斯坦今天逝世，享耆寿96岁。他曾领导美国蓝灯书屋（Random House），并在冷战时期创办人权观察（Human Rights Watch）。

「纽约时报」（NYT）援引柏恩斯坦（Robert Bernstein）儿子，证实他病逝医院的消息。

柏恩斯坦在掌管现属企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House）的蓝灯书屋时，出版了诺贝尔文学奖得主莫里森（Toni Morrison）、童书作家苏斯博士（Dr. Seuss）与魏达尔（Gore Vidal）等美国作家作品。

他也出版苏联异议者、诺贝尔和平奖得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）、伯纳（Yelena Bonner）及前捷克总统哈维尔（Vaclav Havel）着作。

纽时报导，蓝灯书屋在他1966至1990年任职期间，年营收从4000万美元，成长至8亿5000万美元，在一般类别出版商中数一数二。

身为犹太人的柏恩斯坦2009年曾出面反对人权观察，指控这个他1978年创立的机构，对以色列存有偏见。

他说，这个组织谴责以色列迫害人权的次数，「远高于」其他「有骇人听闻人权纪录前科威权政权」掌管的中东国家。柏恩斯坦当时投书纽时说：「现在这个组织越来越常弃开放与封闭社会的重要区别于不顾。」

人权观察则否认这项指控。

「华盛顿观察家报」（Washington Examiner）总编辑曼德尔（Seth Mandel）在推特上写道：「柏恩斯坦是真正有原则的人。创立人权观察，然后在它数十年后偏离使命，成为极权主义反以色列工具时，公开反对它。」

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