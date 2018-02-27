下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月27日 下午9:20 最后更新 - 2018年2月27日 -21:20

（法新社纽约27日电） 人权观察今天表示，中国当局利用大数据和预测运算能力来标记、拘留新疆地区中被视为有威胁性的人士。分析人士警告，种种限制和严密警力，让新疆逐渐沦为露天监狱。

总部在美国纽约的人权观察（Human Rights Watch）表示，新疆当局往往在民众不知情的情况下，搜集海量个资，并运用这些资料来鉴别需要检查的目标。

新疆地区人口以维吾尔穆斯林居多，当局逐步限缩他们的信仰自由，包括禁止蓄胡和公开祈祷。

人权观察中国部高级研究员王松莲在声明中说：「我们首次能证明中国政府使用大数据和预测性监督（predictive policing），这不仅公然违反隐私权，更让官员肆意拘留人民。」

「新疆民众无法抵抗或挑战这种日益侵犯他们日常生活的监控，因为大多数人根本不知道这个『黑盒子』计画的存在，也不知道这个计画的运作方式。」

人权观察指出，政府是以「一体化联合作战平台」（Integrated Joint Operations Platform）汇集数据，从个人银行纪录、前科、电脑资料，以及监视器影像画面等其他资源搜集资讯。

根据人权观察访问过的受访者，遭当局锁定的部分民众会被拘留，并送往不受法律约束的「政治教育中心」，在没有受到指控或审判的情况下遭无限期监禁。

有关当局表示，在新疆祭出的种种限制和严密警力，目的是阻止伊斯兰极端主义散播、控制分离主义活动，但分析人士警告，新疆俨然渐渐形成一座露天监狱。（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line