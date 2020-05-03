此内容发布于2020年5月4日 上午1:35

（法新社太子港3日电） 当海地首度传出2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情时，当局和人道专家都感到惊慌失措，担心国内积弱不振的医疗体系不堪负荷，但疫情造成的经济后果对海地穷人来说恐怕更为致命。

截至昨天为止，海地仅有8起2019冠状病毒疾病死亡病例，疫情在当地属于刚起步阶段。海地是美洲地区最贫穷的国家。居家禁足和扩大社交距离对许多必须在非正式经济中赚钱维生的人来说，都显得遥不可及。

为遏止病毒扩散，海地政府宣布从11日起，全民在所有公共场所都必须强制配戴口罩。

撇开口罩不谈，对许多海地人来说，主要问题依旧存在：是要今天饿死，还是明天病死？

首都太子港（Port-au-Prince）东郊山城贝松市（Petionville）商人们表达支持后者的立场，上街抗议政府限制一周3天商业活动的规范，当局指令形同虚设。

海地3月19日宣布疫情来袭后引发的消费者恐慌如今已渐平息，民众考量手头常吃紧，现在采买时更加谨慎。

�b物占海地穷人平均每日热量摄取的2/3，不过主食稻米在部分市场的价格已比去年贵1倍以上。

海地通货膨胀情形也从3月开始加速，与疫情相关的价格飙涨只会让约1年半前开始的经济衰退更加恶化。

总理朱特塞（Joseph Jouthe）在今年线上举行的年度金融峰会上表示，随着危机逼近，国内生产毛额（GDP）预料将下跌近4%。

在新型冠状病毒疫情重创全球经济以前，联合国早已警告40%海地民众今年将需要紧急人道援助。

预测指出，近300万海地民众3月开始面临严重粮食不安全（severe food insecurity）情况。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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