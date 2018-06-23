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此内容发布于2018年6月24日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月24日 -00:20

（法新社利雅德24日电） 沙乌地阿拉伯是全球数一数二保守的国家，现正推行重大社经改革，包括今天起允许女性开车。

以下是综观这个古老王国在王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）推动广泛现代化下的变化。

●减少对石油的依赖

穆罕默德．沙尔曼去年6月成为王储前，就开始计划大刀阔斧改革，减少沙乌地对石油的依赖。沙乌地是全球最大石油出口国。

2016年4月批准的「愿景2030」（Vision 2030）计画，包括国营能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）部分私有化，以及成立2兆美元主权基金。同时也将提升女性在劳动力市场的角色，并且大量投资于不发达的娱乐产业，以促进国内支出。

沙乌地去年8月宣布一项大型观光业计画，打算把50座岛屿和红海（Red Sea）一系列的地点变成豪华度假胜地；还打算在今年发放观光签证，为这个沙漠王国再开先例，不过当局尚未宣布确切日期。

●女性站出来

沙乌地去年9月颁布王室命令，宣布2018年6月解除全球唯一禁止女性开车的国家禁令。

其他改革方面，女性今年1月获准进入足球场看比赛，显示性别隔离规定逐渐松绑。

利雅德当局2月宣布，女性将可开创自己的事业，无须经男性亲属同意。

沙乌地最高宗教机构一位学者也于2月在电视上表示，不应强迫女性穿着剪裁宽松、从头盖到脚的传统长袍（abaya）。这是首度有高阶宗教人士做出这类声明。

利雅德当局5月通过新法，将性骚扰入罪。

不过其他限制仍在，包括女性仍须男性亲属同意才能读书或旅行等。

●终结「具破坏性的想法」

王储去年10月承诺要让沙乌地变得「开放」。他说：「我们不会再花30年生命处理具破坏性的想法。」

1979年，约400名极端分子占领麦加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）后，沙乌地社会受到严格解读伊斯兰律法的瓦哈比教派教义（Wahhabism）主导。

他们不满社会陷入他们所谓「不道德」的情况，以及穆斯林拥抱「西方」娱乐。这些人之后在一场血腥军事攻击中被赶走，但他们的影响力仍在。

宗教领袖采取的措施包括禁止电影，以及对女性祭出诸多限制，要求她们在公共场合必须穿着全身黑色的传统长袍，并限制她们的角色。

●时装秀与电影

沙乌地今年2月宣布，将投资640亿美元振兴娱乐产业，包括新建场地和引进西方表演。

沙乌地去年12月就已先举行演唱会，接着在今年2月首办爵士音乐节，且利雅德的大学一场歌剧吸引群众前往观赏。

利雅德当局4月首办时装周，但仅限女性参加。

沙乌地也出现35年多以来首场公开电影放映，播放好莱坞英雄大片「黑豹」（Black Panther），电影院业者表示门票销售一空。

●逮捕事件频传

沙乌地政府今年6月宣布逮捕17人，让当局大肆宣扬的自由化行动蒙上阴影。

人权团体表示，被捕者大多是争取女性开车权、终结男性监护制度的女性维权人士。国安单位则宣称，这些人密谋「颠覆王国」并与外国势力合作。有8人暂时获释，目前尚待调查结果。

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