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此内容发布于2018年3月16日 上午10:05 最后更新 - 2018年3月16日 -10:05

（法新社香港16日电） 被誉为「超人」的香港首富李嘉诚今天宣布退休，近90岁的他从卖塑胶花白手起家，耗费70多年打造庞大的商业帝国，事业版图横跨货柜港到电信业，将交由长子李泽钜接班。

因为敏锐的商业头脑而被称为「超人」的李嘉诚，在香港呼风唤雨，有人因此开玩笑说，他可以让在上班日逼近香港的台风转弯。

李嘉诚的商业帝国深入港人生活，从提供网路服务到连锁超市，他的商业决策可能影响700万港人的房地产和公用事业价格。投资人推敲他说的字字句句。

李嘉诚1928年诞生于广东潮州，在中日战争期间逃到香港。李嘉诚2012年接受富比世杂志（Forbes）专访时回忆，他上小学时，故乡遭炸弹轰炸的往事。

李嘉诚在1950年创业，以生产塑胶花起家，公司名称就是以中国最长的河流长江命名。但转往房地产多元化投资后，而在1960年代有了庞大的获利，随后的数十年间逐渐扩张至其他产业。

随着事业版图增加，全球触角也开始扩大，长江集团1980年代开始在加拿大投资房地产和能源产业。

根据富比世，李嘉诚旗下事业遍及全球超过50个国家，总员工人数达31万人。

根据富比世2018年全球富豪排行榜，李嘉诚的身家达349亿美元（约新台币1兆244亿元），全球排名23。

1990年代，李嘉诚在中国大陆大力投资。但近年来，逐渐出脱在大陆的大型房地产投资。此举被当成是追求事业稳定的过程，也被认为是在中国高速成长降温之际，对大陆信心渐失，惹恼大陆批评人士。

和中共官方关系密切的「环球时报」在2015年的社论中说，「他的确无愧于他那个时代的『李超人』之称，但他未必就有力量和雄心做未来的风向标。」

环球时报还说：「相较于中国经济的巨大规模，李嘉诚的投资有如沧海一粟。」

李嘉诚也寻求削减香港的资产，旗下的长江实业集团去年11月出售中环中心大楼，入袋52亿美元。分析师表示，这起交易显示长实集团从地产投资分散到基础建设和能源产业。

3年前，李嘉诚宣布旗下商业帝国全面重整，外界普遍预期是在为长子接班铺路。他在宣布重整消息后被问到，是否在为交棒做准备。精神充沛的他说，终有一天他会退休。

他说：「轨道已铺设好，大家有一个目标，对公司来说是好事。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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