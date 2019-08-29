此内容发布于2019年8月29日 下午11:20

（法新社基辅29日电） 乌克兰新国会今天首次开会，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）点名历练不深的35岁律师冈察鲁克（Oleksiy Goncharuk）出任总理。

泽伦斯基原本是位广受欢迎的喜剧演员，今年当选乌克兰总统。他承诺带进新面孔，破除自1991年独立以来宰制乌克兰的传统体制。

乌克兰上个月提前国会选举，泽伦斯基的新政党「人民公仆党」（Servant of the People）赢得多数，国会议员今天迅速通过泽伦斯基对阁揆的决定。

冈察鲁克加入泽伦斯基的执政团队，资历才3个月，他在演说中向国会议员誓言「终结」贪腐。新政府面临一连串挑战，包括经济停滞不前、与有俄国当后盾的分离主义分子战火未歇。乌克兰是欧洲最穷国家之一。

冈察鲁克说：「我们有1000多万人活在贫穷线以下…东边还有战火，更重要的是，我们有贪污问题。我们必须、也一定会解决它。」此话一出获得全场掌声。

他说：「新世代已经上台。」

冈察鲁克5月加入执政团队前，曾领导欧洲联盟资助的顾问组织「优化监管施行办公处」（Better Regulation Delivery Office，BRDO），以改善乌克兰的商业环境。（实习编译：陈意安/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram