此内容发布于2019年3月22日 下午11:50

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普在通俄案侦办期间，不断痛批查案犹如猎巫，如今当初他欲除之而后快的通俄案调查报告，却恐摇身一变，成为帮他洗白的最佳工具。

调查通俄案的特别检察官穆勒，今天将各方期盼已久的侦结报告呈交司法部长巴尔（William Barr），但侦结内容却尚未披露。

除负责调查俄国干扰美国大选外，穆勒也调查川普阵营有无勾结俄国，以及川普2017年5月开除当时FBI局长柯米（James Comey）是否妨害司法。

民主党人则已开始讨论弹劾川普事宜；目前众议院握在民主党手中。

理论上，一份对川普不利的侦结报告将代表川普政治生涯的丧钟被敲响，但若一份查无爆炸性实据的报告，恐反过来成为川普连任活动里的柴火，为他激起支持者的热情。

从今天第一时间一些信号看来，剧本似乎走上了后者；穆勒指向不打算进一步起诉更多人。

穆勒先前已起诉34名被告，包括6名川普竞选期间的幕僚。原先外界以为他还会深入查向川普的核心圈，包括他的长子及女婿，如今看来两人都可安度这个周末。

美国司法部长巴尔（William Barr）今天致函国会，最快周末就会将特检穆勒（Robert Mueller）侦结内容的主要结论提供给国会议员。

巴尔在信里承诺会尽可能让侦结报告透明，并说会谘询穆勒及司法部副部长罗森斯坦（Rod Posenstein），以决定报告哪些资讯可以再额外向国会及大众公布。

通俄案侦结，但穆勒查出哪些案情、背后掌握多少证据等细节的对外公开程度，司法部、国会，乃至白宫之间的角力才正要开始。

Neuer Inhalt Horizontal Line