此内容发布于2019年9月22日 上午1:35

（法新社纽约联合国总部21日电） 全球青年昨天引领气候变迁罢课行动后，瑞典环保少女桑柏格和数百名年轻倡议人士今天齐聚联合国总部气候变迁峰会，痛骂年长世代在遏止碳排放上努力太少。

联合国邀请500名年轻环保倡议人士及企业家在纽约参与这场史无前例的峰会，让他们能与企业家及全球领袖连结，以期在23日的正式气候行动峰会前，凝聚对打击气候变迁科技及政策解方的支持。

16岁环保斗士桑柏格（Greta Thunberg）去年透过在瑞典国会外自主抗议，启发无数全球青年为气候变迁议题罢课行动。她今天表示：「我们展现我们团结一致，而我们年轻人是挡不住的。」

主办单位表示，昨天全球约有400万人上街响应罢课行动，并被誉为历来对抗暖化威胁的最大抗议活动。桑柏格则说这「只是（这场运动）开端」。

联合国今天首度为青年举行气候变迁峰会，具创意的年轻人也试着提出解决方法，并努力游说来自谷歌（Google）等世界大型企业的与会代表，但有些公司也因跟石油、天然气产业的关系招致批评。

微软（Microsoft）本周宣布与国际石油企业雪佛龙（Chevron）和油田服务公司施伦柏格（Schlumberger）达成协议，以提供云端运算服务。

住在纽约的23岁代表凯瑟琳・马（Kathleen Ma，音译）今天愤怒质问微软代表：「比起关心年轻世代，你们更在乎取得化石燃料公司的合约吗？你们是不是在乎获利更胜于我们？」此言博得满堂彩。

微软环保长乔帕（Lucas Joppa）感谢她问这个问题，并回应：「这就是整个仰赖石油和天然气经济的科技产业，以及现今生活在各地的世人都得回答的问题。随着趋势发展，大家会从微软与更广泛的科技产业同行那得到更多回应。」

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