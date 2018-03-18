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此内容发布于2018年3月18日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月18日 -23:35

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天赢得连任，将继续执政到2024年。从谍报官员爬到世界领袖，蒲亭掌权18年来，在俄罗斯烙印他的绝对权威，让反对派噤若寒蝉，并且重振俄国的海外威望。

蒲亭现年65岁，是前苏联国家安全委员会（KGB）谍报官员出身，18年前执政以来，加强克里姆林宫对整个社会的掌控，一扫苏联垮台后10年法律秩序荡然无存但相对自由的氛围。

在国际舞台上，蒲亭执政历经3位美国总统，他近年来从乌克兰夺取克里米亚（Crimea）并且介入叙利亚战事，带领俄罗斯和西方再度对抗。

蒲亭曾连续4年获「富比世」（Forbes）杂志选为全球最有权势人物。这位柔道黑带高手藉由公开炫技，例如在西伯利亚荒野赤裸上半身骑在马背上、猎杀一只濒临绝种的老虎，将自己塑造成男子汉的形象。

支持者盛赞他是救世主，恢复了受尽屈辱祖国的尊荣和传统价值。然而对于政敌来说，蒲亭的执政让祖国距离民主制度愈来愈远，他透过前秘密警察亲信组成新的上层集团篡夺国家，煽动民族主义以恢复莫斯科失落的帝国。

蒲亭1952年10月7日出生在列宁格勒（现今圣彼得堡）一个贫穷的劳工阶级家庭，并在龙蛇杂处的邻里获得最初的人生经验。他曾在2015年说：「列宁格勒街头教我一件事：『如果打斗不可免，那打出第一拳的，一定要是我』。」

蒲亭大学毕业后加入KGB，实现儿时的梦想，1985到1990年派驻东德城市德勒斯登（Dresden），当时苏联势力逐渐式微，1991年解体。

蒲亭之后返回圣彼得堡，担任自由派市长苏布查克（Anatoly Sobchak）的幕僚，踏上仕途，苏布查克成了他的政坛导师。20年后，苏布查克的女儿在这次大选挑战蒲亭，加深自由反对派的分裂。

1996年，蒲亭被调到莫斯科，在俄国首位民选总统叶尔钦（Boris Yeltsin）的克里姆林宫工作。叶尔钦1998年让知名度不高的蒲亭担任联邦安全局（FSB）局长。联邦安全局是由KGB改制而来。

叶尔钦深受健康恶化和酗酒之苦，1999年8月任命蒲亭担任总理，监督俄罗斯发动第2次扫荡车臣叛军战争，蒲亭声望日隆。叶尔钦1999年跨年夜辞职下台，蒲亭接班，突然成了地球上面积最大国家的总统，2004年胜选连任。

蒲亭一路来力塑他的强人形象，同时非常保护个人隐私，曾要媒体管好他们的「狗仔鼻」，别想挖他的八卦。蒲亭2013年和妻子柳德米拉（Lyudmila）离婚，结束30年的婚姻，不过有传言说他有新恋情，绯闻对象包括前奥运体操女将，但未获证实。

2008年，为符合宪法规定，蒲亭在第2任总统任期届满前，交棒给手下麦维德夫（Dmitry Medvedev），自己转任总理，但大家心照不宣，蒲亭仍是大权在握。

2012年，蒲亭回锅当总统，面临大规模街头示威。警方出动镇压后，抗议人潮逐渐减少，这波动荡也让当局决定祭出强硬的新措施铲除异己。

对外，蒲亭强力捍卫俄国势力范围，而且敢于挑战美国霸权。

2014年2月，俄国支持的乌克兰总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）遭罢黜后，由于担心失去对这个重要邻国的控制，蒲亭数日后随即派特种部队占领克里米亚半岛，并且在一场匆忙举办的公投后，于3月正式并吞克里米亚，引爆西方国家和俄罗斯自冷战以来最严重的外交危机。

俄国也被控是乌克兰东部叛乱的幕后黑手。尽管国际制裁让俄国经济陷入衰退，蒲亭仍于2015年在叙利亚发动空袭，支持叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权。

美国2016年总统大选，川普爆冷胜选后，美国情报单位指控蒲亭下令发动骇客攻击影响选情，助川普入主白宫。

蒲亭反击说：「输家老是想怪别人。」

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