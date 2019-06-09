此内容发布于2019年6月9日 上午9:50

（法新社日本福冈9日电） 为期2天的20国集团（G20）财政部长及中央银行总裁会议今天在日本福冈落幕，会中提及贸易紧张「加剧」可能对全球经济带来负面风险，并首度讨论人口迅速老化对经济的冲击。

G20财长会议还承诺加快国际税务体系改革，使得课税范围涵盖网路巨擘企业。以下是会后共同声明的5大重点。

●全球经济

G20财长表示，全球经济成长「看似正在回稳」，且预期今年稍晚至明年应会「适度增强」。但财长们指出：「成长率依旧低落，且风险仍偏向下行。」

G20财长还说：「最重要的是，贸易和地缘政治紧张已加剧。我们将继续着手处理这些风险，并准备好采取进一步行动。」他们并强调，「国际贸易和投资，是推动经济成长、生产力、创新、创造就业和发展的重要引擎」。

●全球不平衡

联合声明提到，尽管2008年全球金融危机过后，全球经常帐不平衡已「缩小」，但「规模依旧庞大，且持续存在」。

●人口老化

G20首度将人口老化视为经济成长潜在风险来加以讨论。声明表示，全球主要经济体应考虑「鼓励参与劳动市场，尤其是女性和较年长人口的参与。并推广对年长者友善的产业」。

G20财长同时呼吁考虑「从公正且有利于成长的角度设计税制，以更能够回应人口老化带来的挑战」。他们还要求考虑「协助金融机构，对自身营运模式和服务进行任何必要调整」。

●数位税

G20财长承诺合作促成「对全球公平、永续且现代化的国际税务体系，并欢迎国际间合作以推动有利成长的税务政策」。

为回应「数位化带来的税务挑战」，加上外界已开始讨论设立一套全球系统来对谷歌（Google）和脸书（Facebook）等网路巨擘企业课税，G20财政部长矢言尽更大「努力，找出以共识为基础的解决方案，并在2020 年底前提出最终报告」。

●加密货币

会议声明表示，加密货币等科技创新「能对金融体系和更广泛经济层面带来重大好处」。不过G20财长也说：「尽管加密资产现阶段不会对全球金融稳定构成威胁，我们仍对风险保持警觉。」

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