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此内容发布于2018年11月27日 上午8:50 最后更新 - 2018年11月27日 -08:50

（法新社巴黎27日电） 世界知名经济学家今天呼吁以替代指标衡量经济福祉，他们在经济合作暨发展组织（OECD）赞助的研究报告中表示，目前只看国内生产毛额（GDP）单一数据是不够的。

OECD这项由全球重量级经济学家撰写的报告表示：「没有能以单一数据呈现福祉各层面的简单方式，就像以GDP描述市场经济产出一样。」

「客观的福祉指标对于评估公共计画和政策的非金钱成本和福利，相当重要。」

厄瓜多、苏格兰、不丹和纽西兰等国所采取的措施可指向达成目标的政策，「有助于挽回民众的信任，相信公共政策可以达到全民所关心的平等和永续社会。」

史提格里兹（Joseph Stiglitz）、迪顿（Angus Deaton）、杜然德（Martine Durand）和皮凯提（Thomas Piketty）等世界知名经济学家，当中不乏诺贝尔奖得主，联手撰写「GDP以外：衡量重要经济和社会表现的指标」（Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance）报告。

这项报告在南韩仁川召开的OECD统计学论坛中正式发表，并呼吁打造一个「指标仪表板」，以展示一般人在一个完整经济循环中可能面临的状况。

举例来说，仅止于GDP和公共债务的指标无法让决策者了解环境状态，人民的整体和经济保障，以及人民对机关组织的信任，或不同族裔或种族的迥然不同待遇。

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