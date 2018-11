下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社巴黎27日电) 世界知名经济学家今天呼吁以替代指标衡量经济福祉,他们在经济合作暨发展组织(OECD)赞助的研究报告中表示,目前只看国内生产毛额(GDP)单一数据是不够的。

OECD这项由全球重量级经济学家撰写的报告表示:「没有能以单一数据呈现福祉各层面的简单方式,就像以GDP描述市场经济产出一样。」

「客观的福祉指标对于评估公共计画和政策的非金钱成本和福利,相当重要。」

厄瓜多、苏格兰、不丹和纽西兰等国所采取的措施可指向达成目标的政策,「有助于挽回民众的信任,相信公共政策可以达到全民所关心的平等和永续社会。」

史提格里兹(Joseph Stiglitz)、迪顿(Angus Deaton)、杜然德(Martine Durand)和皮凯提(Thomas Piketty)等世界知名经济学家,当中不乏诺贝尔奖得主,联手撰写「GDP以外:衡量重要经济和社会表现的指标」(Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance)报告。

这项报告在南韩仁川召开的OECD统计学论坛中正式发表,并呼吁打造一个「指标仪表板」,以展示一般人在一个完整经济循环中可能面临的状况。

举例来说,仅止于GDP和公共债务的指标无法让决策者了解环境状态,人民的整体和经济保障,以及人民对机关组织的信任,或不同族裔或种族的迥然不同待遇。

