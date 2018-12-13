他乡当故乡 华为财务长交保获释寻家庭慰藉

此内容发布于2018年12月13日 上午2:50

（法新社温哥华13日电） 中国华为技术公司财务长孟晚舟在加拿大被捕，虽获交保候传，但须戴着电子监控环，以及外出时间受限，遭遇有如从天上坠落人间。

孟晚舟是华为创办人任正非掌上明珠。法新社报导，这位「华为公主」仍能在保释期间寻求一些家庭的慰藉。

孟晚舟本月1日在加拿大转机时遭到逮捕，美国指控她违反伊朗制裁令。一旦罪名确定，将被判处30年以上徒刑，11日晚间获准在等候引渡庭结果宣布前，以1000万加币（约新台币2亿3000万元）交保，引渡过程短则几个月，但若提出上诉，则可能拖上好几年。

交保翌日，法新社记者目睹孟晚舟在温哥华的住处亲自应门，迎接3名捧着鲜花，搭乘悬挂外交车牌车辆的访客。

当地居民遛狗行经一群守在孟晚舟寓所外的记者，路口一辆车上有安全人员正在监视这一切。孟晚舟随后踏出家门，请守在外面的记者吃外送披萨，记者们礼貌婉拒。

孟晚舟丈夫刘晓棕2009年买下这栋位于温哥华登巴（Dunbar）的6房独栋屋舍。虽然房价估约560万加币，但在这处环境清幽绿意盎然的社区却未显得特别张扬。

附近邻居说：「我不觉得会在杂货店遇见她。显然她曾住过这儿，她只是另一个住在附近的居民，后面跟着一群随扈。」

温哥华华人社区对孟晚舟案看法两极。父母是1970年代香港移民的贾斯汀．冯（Justin Fung）在推特贴文说：「我很讶异收到那么多孟晚舟支持者的尖锐批评，他们说她应该获释。我觉得这关乎法治，有些人谈论人权的方式让我感到诧异。」

然而贾斯汀．冯也告诉法新社，这波争议不太可能对孟晚舟带来直接影响。「我们是座低调的城市，我们常有好莱坞明星过来，当地人不会纠缠不放。」

孟晚舟虽获交保，但必须戴着电子监视环，还得付钱给指定监视她在温哥华一举一动的保全小组，且在晚上11时到上午7时期间，不得外出。

孟晚舟透过律师发言，彷佛若无其事地表示，她期待可以和家人在温哥华度过一段时间，或许会在这段时间申请在英属哥伦比亚大学攻读博士学位。

孟晚舟呈堂的家庭照片，可以看到她在温哥华市史丹利森林公园（Stanley Park）和狮门桥（Lion Gate Bridge）等景点微笑拍照。

委任律师马丁（David Martin）表示，孟晚舟没有逃亡之虞，因为这可能会让「中国本身难堪」。孟晚舟也以健康因素为由申请保释。

孟晚舟说：「我辛勤工作了25年，要是能够获释，我只想和我先生和女儿在一起。我有好多年没有看小说了。」

加拿大广播公司（CBC）挖苦评论：「她在漫长的引渡程序结束前，可能有时间读完整部战争与和平、安娜卡列尼娜、以及普鲁斯特（Marcel Proust）作品全集。」（译者：刘淑琴/核稿：卢映孜）

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