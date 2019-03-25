此内容发布于2019年3月26日 上午12:50

（法新社华盛顿25日电） 美国今天宣告为以色列领土的戈兰高地，自1967年战争遭以国占领、随后并吞以来，一直是以色列和叙利亚间争执不下的战略性高原。法新社汇整出要点一探戈兰高地争议始末。

戈兰高地（Golan Heights）是该干燥地区一重要水源，约70%土地由以色列占领，而以国把持约的一侧眺望加利利（Galilee）与泰柏立湖（Lake Tiberius）。

戈兰高地另一侧则由叙利亚控制，两侧间有条休战线，距离叙国首都大马士革仅50公里。

●占领与并吞

叙利亚军队在1967年的战争中，利用戈兰高地朝以色列开火，促使以军进入高地并夺取1200平方公里的土地。

以色列接下来在另一场于1973年的战争中，进一步占领510平方公里的土地，但隔年在制定停火线与划定军事缓冲区的协议下归还，由联合国观察员监督。

1981年，以色列通过法案，正式并吞占领区。

以、叙1967年与1973年的战争，造成超过15万人出逃，当中多数为叙利亚人，但有约1.8万名叙利亚德鲁士族人（Druze）拒接受以色列公民身分，留守遭到占领的高地。

约2万名以色列人则开始迁入，分散在33个多以农业为主的屯垦区。

●珍贵水源

这块肥沃火山高原以苹果闻名，也是这个地区关键水源地，而后者正是以叙这两个理论上仍处战争状态的国家，和平谈判老谈不拢的重要议题。

戈兰高地上分布的巴尼雅斯河、达恩河、哈斯巴尼河，协助构成约旦河（Jordan River）源头。河流系统注入加利利海（Sea of Galilee），提供以色列约4成用水。

叙利亚要求恢复1967年前的国界，如此叙利亚才能在加利利湖岸有立足之地，进而声索水权。但以色列希望保障它在这块重要水源的控制权。

●紧张局势升温

平静一段时间后，2011年开始出现反抗叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）活动，戈兰高地局势跟着趋紧。

那一年的5月及6月分别出现以色列建国及1967年战争周年抗议活动，住在叙利亚的巴勒斯坦难民冲过停火线，以色列部队因此开火，根据联合国有约30人丧生。

当地自此看到叙利亚反抗军和政府军激烈对战，战火三不五时落在戈兰高地占领区内，促使以色列还击。

以色列偶尔也会与叙利亚政权及支持叙国政权、有伊朗撑腰的黎巴嫩真主党（Hezbollah）发生冲突。以色列担心，伊朗和这支黎巴嫩民兵部队会沿着边界进行埋伏。

2015年1月，以色列攻击休战线另一头由叙利亚把持的戈兰高地，击毙多名伊朗军人，包含一名将领。

这个月，以色列军队表示，在戈兰高地休战线揭发一个由真主党设立的单位，而该单位的指挥官，先前还因攻击美国部队而坐过牢。

●美国改变立场

而在本月14日最新出炉的人权报告中，美国以「以色列控制地」，而非「以色列占领地」称呼戈兰高地。

这样的措辞预告了川普一周后在推特上宣告，华府应该承认以色列对戈兰高地的主权。

川普今天付诸行动，在以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）于一旁见证下，在白宫签署声明，宣布戈兰高地属于以色列。

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