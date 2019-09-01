（法新社伊斯坦堡1日电） 土耳其微型艺术大师卡莱（Hasan Kale）虽未受过正式美学指导，却能将任何微小或理应被人丢弃的东西，例如火柴棒或南瓜籽，化为迷人的艺术作品。

卡莱（Hasan Kale）的微型画非常精致，细节更是无可挑剔。民众经常需使用放大镜，才能看见细微差别。这种艺术作品要花上几个月才能完成。

卡莱最为人所知的作品包含画在爆米花平面上的电影「黑色追缉令」（Pulp Fiction）场景，以及米粒上的土耳其国父凯莫尔（Mustafa Kemal Ataturk）像。

卡莱在伊斯坦堡的画室告诉法新社：「我25年前开始这趟作画旅程，目标把我们抛弃或视为垃圾的东西，变为小小的艺术胶囊，藉此建立一种新的艺术语言。」

「这融合了经验和手艺训练。我可以花多达6个月的时间制作一个作品。」

60岁的卡莱从未有过正式的美术老师。他从1980年代开始研究微型艺术。卡莱表示，他非常惊讶，任何小细节和润色都可以改变艺术表现的形式。

但一直要到1995年，卡莱才有在非传统物品上作画的想法。他一直在观察喝过咖啡的空杯，并发现残留在杯底的痕迹在小空间形成他认为很美丽的纹路。

「我开始在豆子上作画。我坐下来并在豆子上刻下伊斯坦堡的图案。」

他说：「我非常享受这一切，所以我开始尝试在其他物件上作画。」

自此，卡莱已使用约300种物品作画，他沈醉其中，相信任何容易被人忘记的物品，从海中的小砾石，到卡在齿缝中的鱼刺，都能成为艺术作品。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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