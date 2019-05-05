此内容发布于2019年5月5日 上午4:35

（法新社耶路撒冷5日电） 加萨当局指称以色列攻击导致一名巴勒斯坦怀孕母亲及女婴丧命，以色列军方今天否认，并表示这对母女死于好战团体哈玛斯组织发射的火箭误击。

以色列军方发言人马内利斯（Ronen Manelis）在推特（Twitter）表示：「这个恐怖组织大肆施展宣传伎俩。」

他并说：「他们宣称在加萨因（以色列）攻击丧命的母亲和女婴，其实是遭哈玛斯（Hamas）的武器杀害。」但马内利斯并未进一步提供细节。

另一名以色列军方发言人康里克斯（Jonathan Conricus）稍晚告诉记者，依据情报，「我们现在确信」这些死伤不是以色列攻击所致。

他说：「他们不幸死亡不是（以色列的）武器所致，而是哈玛斯发射一枚火箭，且在不该爆炸的地方爆炸。」

加萨卫生部昨天表示，以色列炮火造成一名14个月大的女婴和她37岁母亲阿拉尔（Falestine Abu Arar）丧命。

以色列军方表示，以巴情势昨天开始剧烈升高，巴勒斯坦好战分子从加萨发射约430枚火箭。

以色列则用战车炮击和空袭进行报复，并表示仅锁定军事据点为目标。

据报以军攻击造成另外4名巴勒斯坦人丧命，其中包括至少2名好战分子。

一名以色列平民在加萨边界附近的阿什克隆市（Ashkelon）遭火箭空袭时丧生。（译者：叶俐纬/核稿：林治平）

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