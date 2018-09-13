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此内容发布于2018年9月13日 下午9:05 最后更新 - 2018年9月13日 -21:05

（法新社耶路撒冷13日电） 最新研究今天指出，考古学家已经找到他们认为是世界上最古老的酿酒遗址，研究还提到，这种类似啤酒的饮料在大约1万3000年前可能用于社交仪式。

这个酿酒遗址位于以色列北部城市海法（Haifa）以南的芮克菲洞穴（Raqefet cave）内，那里也是纳图夫文化（Natufian culture）的墓地。

研究刊登在「考古科学期刊：报告」（Journal of Archaeological Science: Reports），研究作者之一的海法大学（University of Haifa）考古学教授纳德尔（Dani Nadel）说：「如果我们是对的，这就是世界上各式酿酒的最早证据。」

「我们了解纳图夫人在洞穴内做了什么，他们把部分死者埋在一个用鲜花及植物铺成的平台，显然他们还酿造一种汤状液体，一种含有酒精的饮料。」

据纳德尔的说法，这种液体「跟现今的啤酒不同」，且强度可能要弱得很多，「但有发酵」。

研究人员在芮克菲洞穴的地表发现3个小石坑，其中2个小坑用于储存谷物，第3个用来捣碎和酿制谷物以用于发酵。

这些小坑深度约40公分至60公分。

纳德尔还说，小石坑在芮克菲洞穴内的位置，意味这种饮料「显然和仪式或某种社交活动有关」。

纳图夫人以狩猎采集为生，他们生活在1万1500年至1万5000年前的地中海东部地区，之后开始定居，结束四处迁徙的生活型态。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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