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此内容发布于2018年2月23日 下午11:35 最后更新 - 2018年2月23日 -23:35

（法新社华盛顿23日电） 美国官员今天指出，美国将在今年5月14日把驻以色列大使馆重新设置于耶路撒冷，与以色列庆祝独立建国70周年安排在同一天。

华府之前承认耶路撒冷为以色列首都，已导致巴勒斯坦人愤怒反弹。巴勒斯坦人将以色列独立建国这天称为「灾难日」（Naqba）。

较预期早一年，美国选择在这个日期启用新使馆，可能使得以巴未来重启和平谈判的希望蒙上阴影，美国传统「居中调解」角色受到更多质疑。

美国国务院发言人说：「我们正计画5月在耶路撒冷启用美国的新使馆。新使馆的开幕将与以色列建国70周年同一天。」

美国总统川普去年12月打破美国数十年政策，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，此举受到全世界大部分国家谴责，并且深深激怒了巴勒斯坦人，使得巴勒斯坦自治区动乱不安。

但是到今天为止，美国大使馆还是坐落在特拉维夫（Tel Aviv）。

官员表示，在美国寻找永久位置期间，美国驻以色列大使馆将临时设在耶路撒冷阿诺纳（Arnona）邻近地区的美国领事馆大楼。一开始由驻以大使与「小型团队」进驻。

巴勒斯坦解放组织（PLO）称华府的决定是「对全阿拉伯人的挑衅」。

巴解秘书长艾瑞卡（Saeb Erekat）表示：「美国政府承认耶路撒冷作为以色列首都，还选在巴勒斯坦人的灾难日这样做，这是明显违反国际法。」（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

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