此内容发布于2019年9月18日 上午12:35

（法新社特拉维夫18日电） 以色列总理尼坦雅胡今早表示，他在等待以色列大选结果出炉，但他准备好展开谈判，以筹组「强大的犹太复国主义政府」。他的主要对手甘茨则呼吁组成大联合政府。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在特拉维夫的选后集会上告诉支持者：「未来几天，我们将进入协商，组建强大的犹太复国主义政府，防堵危险的反犹太复国主义政府形成」。

尼坦雅胡发表这番谈话时，出口民调显示，他的右翼联合党（Likud Party）与前参谋总长甘茨（Benny Gantz）所属的中间派政治联盟蓝白联盟（Blue and White）胜负难分。

甘茨今早呼吁筹组大联合政府。他在特拉维夫的选后集会上告诉支持者：「我们将采取行动筹组大联合政府，传达人民的意愿。」

不过，甘茨也提醒，他还在等待最终结果出炉。他说：「我们将展开协商，我将跟每个人谈。」

甘茨说：「我呼吁我的对手加入我的阵营，将辩论搁置一旁，一起采取行动，为所有以色列公民打造更完美与正义的社会。」

以色列举行5个月内的第2场选举，这是昨天选举投票结束后，甘茨首度对外公开发言。

3家不同的出口民调显示，尼坦雅胡的联合党与甘茨的蓝白联盟，在120个国会席次中各囊括30到32席。

根据民调，前国防部长李柏曼（Avigdor Lieberman）所属的民族主义政党以色列家园党（Yisrael Beitenu）可能赢得8到9席，可能担任造王者角色。

出口民调显示，以色列新结合的阿拉伯联盟政党（The Joint Arab List）同时能获得13到15席，成为国会第3大势力。。

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