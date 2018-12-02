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此内容发布于2018年12月2日 上午5:50 最后更新 - 2018年12月2日 -05:50

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列警方今天建议以收贿等罪名起诉总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及他的妻子萨拉（Sara），这是近几个月来，以国警方第3度建议以相关罪名起诉尼坦雅胡。

以国调查人员今年稍早曾针对尼坦雅胡涉及以色列电信巨擘Bezeq和最大股东艾洛维奇（Shaul Elovitch）的贪污案进行侦讯，当时他被控要求艾洛维奇旗下的新闻网站Walla，发布对自己有利的报导，并以为艾洛维奇带来高额利益的政策作为交换。

以色列检察总长如今将决定是否就此案起诉尼坦雅胡。

除了Bezeq案外，以色列警方在针对另两起贪污案展开调查后，今年2月也建议起诉这位政坛老将。

尼坦雅胡立即驳斥对他及妻子的指控，声称「（警方）在调查开始前便已决定提出这些建议，还对外泄露内容」。

尼坦雅胡也一再指称，警方在这3案中对他做出的指控，是政敌密谋迫使他下台的手法。

他于声明中表示：「我确信在这种情况下，有关当局审查相关争端后，将得出同样的结论：一切都是子虚乌有，空穴来风。」

以国警方宣称有尼坦雅胡收贿、诈欺、背信及违法收受馈赠的证据，足以将他起诉。他们也建议以收贿、诈欺、背信及妨碍搜证等罪名起诉萨拉。

任总理多年的尼坦雅胡如今卷入这3起案件，令外界猜测他是否终将黯然下台。

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