下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月11日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月11日 -00:20

（法新社华盛顿10日电） 美国国务院发言人诺尔特今天表示，美国「强力支持」以色列捍卫自己的权利；以色列稍早说，以国军队对叙利亚境内12个伊朗和叙利亚目标发动攻击，包括叙利亚防空系统。

诺尔特（Heather Nauert）说：「美国对以色列边界暴力冲突今天升级深感忧虑，并强力支持以色列捍卫自己的主权权利。」

「伊朗存心升高威胁及凸显权力和主导地位的野心，将叶门至黎巴嫩这个地区的人民置于风险之中。」

以色列声称拦截到一架自叙利亚起飞、潜入以色列领空的伊朗无人机，认定这是一起「攻击」后发动突袭。

这是死对头以色列和伊朗自叙利亚内战于2011年爆发以来，两国最严重的一次冲突，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言阻止德黑兰当局在这个阿拉伯国家建立具有威胁性的军事存在。

诺尔特说：「美国持续对抗伊朗在这个地区进行的所有恶意活动，并敦促伊朗终止威胁和平与稳定的举措。」

这是自冲突爆发以来，以色列首度公开承认锁定叙利亚境内以国认定的伊朗据点为攻击目标。

伊朗谴责以色列「说谎」，还说叙利亚有权自卫，以回应这些攻击。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line