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此内容发布于2018年7月14日 下午5:35 最后更新 - 2018年7月14日 -17:35

（法新社加萨14日电） 以色列今天对加萨走廊发动自2014年加萨战争以来最大规模空袭，炸死2名巴勒斯坦青少年，同时有数十枚火箭攻击以色列境内。但掌控加萨走廊的哈玛斯宣称，当晚已达成停火协议。

在双方交火前，近几个月以来的紧张对峙令各界忧心，可能会爆发自2008年封锁加萨走廊以来的第4起战争。

以色列当局表示，火箭击中加萨走廊附近的史德洛特市（Sderot）一栋民宅，造成3名以色列人受伤。

加萨卫生当局表示，分别为15和16岁的两名巴勒斯坦青少年，在以色列空袭加萨市西区附近一栋建筑物时丧命，加萨各地另有25人受伤。

哈玛斯（Hamas）发言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）表示，哈玛斯于14日晚同意「埃及所提藉由恢复停火来停止升高冲突建议」。

以色列军方发言人不愿置评，但表示，以色列军方的行动，将视现地情势而定。

以色列空袭数十个据称是好战分子据点，包括据称是哈玛斯充当训练设施的一栋高楼大厦，加萨走廊部分地区窜出浓烟。

在以色列境内，由于自加萨走廊发射出火箭和迫击炮弹，加萨走廊周边地区空袭警报大作，以色列居民纷纷前往避难所避难。以色列方面表示，发射出约100枚火箭和迫击炮弹。哈玛斯则表示，发射火箭和迫击炮弹是为了反击以色列的空袭行动。

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