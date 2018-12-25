以色列空袭叙利亚 瞄准大马士革附近目标

此内容发布于2018年12月25日 下午6:35

（法新社贝鲁特25日电） 国营的叙利亚新闻社（SANA）引述军方消息来源报导，以色列战机用飞弹攻击叙国首都大马士革（Damascus）附近若干个目标。

总部在英国的战争观察团体「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）认为：「以色列飞机发射的飞弹瞄准…大马士革西南方和南方的军火库，隶属真主党（Hezbollah）或伊朗军队的军火库。」

以色列迄今在邻国叙利亚执行数十趟空袭任务，打击它口中的伊朗目标，许多这类目标都位在大马士革以南地区。

叙利亚当局表示，截至11月底，叙国防空系统已在大马士革以南的基斯威（Kisweh）地区锁定并击落若干个「敌对目标」。

以色列军方发言人婉拒置评法新社记者有关空袭叙利亚的提问。

但军方在声明中补充说：「已引爆防空系统来击退叙利亚发射的防空飞弹。未接获损害或伤亡报告。」

多位专家认为，美国总统川普自叙利亚撤兵的决定严重影响到以色列，因为美军撤兵后门户大开，伊朗和其伙伴便有机会在邻国发展军力。

以色列过去曾盛赞川普的中东政策，但矢言不会让德黑兰当局在叙利亚站稳脚跟。

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