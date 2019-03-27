此内容发布于2019年3月27日 下午11:05

（法新社大马士革27日电） 以色列对阿勒坡市（Aleppo）以北的目标发动攻击，但叙利亚今天表示，有好几枚飞弹被叙利亚防御系统击落。

如果消息属实，这将是自美国总统川普25日承认以色列对戈兰高地（Golan Heights）主权以来，叙国领土首度遭遇攻击。以色列在1967年六日战争时，从叙利亚手中夺下戈兰高地，而川普这番举措打破国际间数十年来的共识。

叙利亚官方的叙利亚新闻社引用不具名军方消息来源表示：「军方的空中防御系统抵挡了以色列空袭，并击落几枚敌方飞弹，空袭目标是阿勒坡东北方的谢赫纳扎尔（Shaykh Najjar）工业区几间工厂。」

战争观察团体叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human rights）表示，以色列的轰炸击中「伊朗部队和盟军弹药库，引起巨大爆炸」，至少造成4人丧生，死者据信是仓库守卫。

若干阿勒坡居民告诉法新社，这波攻击导致全市电力中断。

过去几年，以色列在叙利亚执行数百次空袭，锁定其主要敌人伊朗及其黎巴嫩盟友真主党（Hezbollah）阵地为目标，目的是要阻止伊朗在这个惨遭战火蹂躏的国家扩张军事影响力。

叙利亚内战时期，伊朗是叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的主要支持者。

以色列一月拦截一枚自叙利亚领土发射的火箭后，短短数小时内便对叙国境内的伊朗设施发动攻势。

叙利亚人权了望台组织表示，有21人命丧攻击中，其中大多是伊朗人。

2018年5月，以色列空袭叙利亚境内数十个伊朗目标，造成27名亲叙利亚政权战士丧命，其中11人是伊朗人。

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