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此内容发布于2018年9月15日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月15日 -23:35

（法新社大马士革15日电） 叙利亚新闻社（SANA）报导，以色列飞弹攻击今晚锁定叙利亚首都大马士革的机场，触发防空系统，并击落数枚炮弹。

SANA引述军方消息人士表示：「我们的防空系统回应以色列对大马士革国际机场的飞弹攻击，并击落数枚敌方炮弹。」

SANA贴出防空系统启动的影片及照片，但没有提及任何伤亡或受损讯息。在摇晃很厉害的影片中，夜空中可看到规模不大但很明亮的爆炸，远处城市灯火依稀可见。

驻派大马士革的外电记者今夜听见巨大爆炸声响，接着发生数起小爆炸。

以色列军方婉拒评论。

总部设在英国伦敦的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）说：「这起疑似由以色列发起的飞弹攻击，破坏了大马士革国际机场附近的军火库。」他没有即时伤亡数据。

以色列誓言阻止死对头、叙利亚政府靠山伊朗在饱受蹂躏的叙国取得立足点。本月稍早，以色列承认过去18个月对叙利亚发动200多次袭击，并主要以伊朗为目标。

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