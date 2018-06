下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月11日 下午11:35 最后更新 - 2018年6月11日 -23:35

(法新社北京12日电) 美国第一千金伊凡卡于父亲川普准备与北韩领导人金正恩举行高峰会前夕,在推特上发出一段文字,文末还说这是「中国谚语」,掀起网友热议。

伊凡卡.川普(Ivanka Trump)在推特写着“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.”-Chinese Proverb,推文一出引发中国网友热议,猜测这句谚语的「正解」。

新浪新闻中心官方微博微天下写道:「美国第一千金伊凡卡发推文称:『中国有句谚语──那些说某事不可能完成的人,不应该打断正在实际做事的人。』(悲伤)大致翻译是这样,可是小微(小编)真的想不到这究竟是哪句谚语啊?求助!」

网友出现各式各样的答案,但一阵热议后还是没有结论。

有人认为是「愚公移山」,有人说是「己所不欲,勿施于人」。还有人留言:「熊猫快餐(Panda Express)的幸运饼干里看的。」另有人写道:「伊凡卡一句中国谚语,累死了全中国网友脑细胞啊。」

