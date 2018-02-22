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此内容发布于2018年2月22日 上午5:35 最后更新 - 2018年2月22日 -05:35

（法新社首尔22日电） 美国总统川普的长女伊凡卡（Ivanka Trump）将率领代表团参加本周末的南韩平昌冬奥闭幕式，届时将会面对由一名高阶将领率领的北韩代表团，但双方无意藉此机会进行会晤。

白宫表示，川普总统已要求伊凡卡率领一支「高阶代表团」前往南韩，参加平昌冬奥闭幕式。伊凡卡是模特儿出身的企业女强人，她是川普的高阶顾问之一。

一名官员表示，伊凡卡是「冬季运动热爱者」，这是她衔命前往的原因之一，白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）将会随行。

南韩统一部发表声明说，北韩预定25日派出一支8人高阶代表团参加平昌冬奥闭幕式，由金英哲（Kim Yong Chol）领军。金英哲是北韩上将，他在朝鲜劳动党负责监督两韩关系。

北韩派遣金英哲出席平昌冬奥闭幕式，是在测试国际社会对北韩制裁的上限。国际社会针对北韩进行核武计画和飞弹试射，对北韩实施数个不同的制裁。

金英哲据信曾经领导北韩情报机构「侦察总局」，并于2010年下令以鱼雷击沉南韩天安舰，当时造成舰上46名官兵丧生。

南韩谴责北韩此一攻击行动，但北韩否认涉案。

南韩国防部也指金英哲涉及同年的炮轰南韩延坪岛事件，此一事件造成4人丧生。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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